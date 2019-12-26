Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vefat eden polis müdürü törenle memleketi Bilecik'e uğurlandı

Vefat eden polis müdürü törenle memleketi Bilecik'e uğurlandı

Törenden detaylar

Futbol Maçı Emniyet Teşkilatı Cenaze Aracı Numune Hastanesi Polis Müdürü 

-Vali konuşma
-Tabutun taşınması
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( SİVAS ) SİVAS

- Halı sahada futbol oynadıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, İl Emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen törenle uğurlandı.Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde futbol maçı oynadıktan sonra dinlenirken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özcan için bugün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi.
Duygu dolu anların yaşandığı törene Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere Özcan’ın eşi Emel ve kızı İrem Özcan, sevenleri ile meslektaşları katıldı.
Törende konuşan Vali Ayhan, “Ölüm haktır. Erken ve görevi başındaki ölüm üzüntü verici. Dinimiz, imanımız ve itikadımız bizi sabra dayanmaya vesile kılıyor. Dolayısıyla evet üzüleceğiz ama dirayetimizi dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Dün şunu da gördüm ki hakikaten çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. Dün emniyet teşkilatının tüm mensuplarının numune hastanesine akın akın gelmesi beni çok mutlu etti. Bu Ali müdürümüzün sevgisi, saygısı, vatanına bağlılığı emniyet teşkilatının da kendi iç dinamiklerindeki aile hukukun en güzel yansımalarından birisiydi” dedi.
Törenin ardından Özcan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına yüklenerek memleketi Bilecik’e uğurlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı