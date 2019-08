Vatandaşlardan Başkan Deveci’ye destek

-genel görüntü



( SAMSUN )- Atakum Belediye binası önünde basın açıklaması SAMSUN



- Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bugün beklemediğimin ötesinde sorunlar var. Atakum Belediyesinin şirket üzerinden cebinden alınan para 100 milyon TL’dir” dedi.

Atakum Belediyesine sık sık gelen icralar nedeniyle Atakum da yaşayan insanlar Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin yanında olduklarını belirtmek için basın açıklamasında bulundu. Atakum Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasına Cemil Deveci de katıldı.

Halka seslenen Deveci, “Her sorunuza açığım. Ailem, mal varlığım, özel yaşantım gelip bana sorabilirsiniz. Bugün beklemediğimin ötesinde sorunlar var. Atakum Belediyesinin şirket üzerinden cebinden alınan para 100 milyon TL’dir. Bu hesap doğru hesaptır. Hesabını vermeye hazırım. Yanımda olmanızı istiyorum. Burada sizlerden bir isteğim var. Sizler vergi veriyorsunuz. Verdiğiniz her bir verginin hesabını sorun, araştırın. Anayasa’nın, demokrasinin gereği budur” diye konuştu.

“Ben süzüle süzüle geldim buralara” Her zaman Atakum ilçesinde yaşayan insanların yanında olacağını belirten Deveci, “Atakum Belediyesinde asla başarısızlık olmayacak, asla hukuksuzluk olmayacak. Her verdiğim sözü yerine getireceğim. Gece-gündüz durmadan çalışıyoruz. Bana yılın sonuna kadar izin verin. Atakum sorunlarıyla ilgili çalışıyoruz. Gençlerimizin işsizlik sorununu çözmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin ardından konuşmasını gerçekleştiren Atakumlu Samsunsporlular Başkanı Cemal Ceyhun Karaca, “Bizler başkanımızın yanınızdayız. Vatandaş olarak üstümüze düşen görevi yapacağız” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının bitiminde Atakum Belediyesinin araçlarına gelen hacizler nedeniyle insanlar kendi araçlarının anahtarlarını Deveci’ye teslim ederek yanında olduklarını gösterdiler. Konuşma bitiminde vatandaşlar meşale yakarak Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye sevgi gösterinde bulundular.