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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı...O anlar kamerada

Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı...O anlar kamerada

Eczanede ilaç alan vatandaşların deprem esnasından dükkandan kaçması

Alışveriş Deprem Akalan Karahisar Kaçış 

-ilaçların raflardan yerlere düşmesi
-kaçan vatandaşların dışarıya çıkma görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı... O anlar kamerada- Depremden kaçış anı kameralara yansıdı- Vatandaşlar depreme ilaç alırken eczanede yakalandı- Ayağı sakat olan bir vatandaş kol değneğinden destek alarak kendini dışarıya attı AFYON KARAHİSAR

- Merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi. Vatandaşların deprem esnasındaki kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Denizli’de 14:19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli Bozkurt olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde deprem esnasında eczanede bulunan vatandaşların kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında eczaneden alışveriş yapan vatandaşlar ellerindeki ilaçları bırakarak dışarıya kaçtı. Depremin şiddetinden eczanenin raflarındaki ilaçlar da yerlere düştü. Eczaneden ilaç almaya gelen ve ayağı sakat olan bir vatandaş ise kol değneğinden destek alarak kendini dışarıya attı.
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