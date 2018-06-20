'Vatandaşın mağdur edilmesine göz yumamayız' - İSTANBUL
"Vatandaşın mağdur edilmesine göz yumamayız" - İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın konuşması - Genel detaylarVatandaşın mağdur edilmesine göz yumamayız" - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş: - "(Fikirtepe) Çadırda yaşamak zorunda kalan insanlar gördük, üzüldük. Firmadan kira yardımını alamadıkları için çaresizlik içerisindeler. Önümüzdeki hafta kira yardımını bakanlık şartlarıyla yapma kararı aldık"İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Fikirtepe'de kentsel dönüşümde yaşanan sorunlara ilişkin, "Bakanlık olarak vatandaşın mağdur edilmesine göz yumamayız. O yüzden buradayız." dedi. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Veli Böke ile Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Demirtaş, sorunlardan haberdar olduklarını ve yatırımcıyı firma temsilcilerini Ankara'ya çağırıp çözüm önerilerini dinlediklerini anlattı.Bu kez de sorunları vatandaşlardan dinlemek için Fikirtepe'ye geldiklerini dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:"Mağdurların temsilcileriyle önümüzdeki hafta salı günü bir araya gelerek her ada için sorunlar ve çözümleriyle ilgili bir çalışma süreci başlattığımızı deklare ettik. Tabii burada maalesef çadırda yaşamak zorunda kalan insanlar gördük. Bunlar için tabii ki üzüldük. Bunlar yatırımcı firmadan kira yardımını alamadıkları için çaresizlik içerisinde ancak kendi arsasına çadır kurduğunu söyleyen insanlar vardı. Bunlar için de önümüzdeki hafta içinde kira yardımını kendi bakanlık şartlarıyla yapma kararı aldık. Onun bilgisini verdik. Önümüzdeki haftadan itibaren geriye dönük belki ödenmiş kiralarıyla ilgili başka bir çalışma yapacağız ama bundan sonraki süreçte kiralarını devlet bir çözüm üretilinceye kadar daha sonra projenin içinden mahsup edilmek üzere bir şekilde ödeyecek."Bakanlık olarak vatandaşın mağdur edilmesine göz yumamayacaklarını dile getiren Demirtaş, "O yüzden buradayız. Vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam edecek, inşaat faaliyeti başlayıncaya kadar biz de kalmalarında bir mahsur olmadığını söyledik. Çünkü burada vatandaşa kira ödenmediği için kiralık yer buluncaya ya da kira yardımı alıncaya kadar kalabilirler." diye konuştu. Mücahit Demirtaş, önümüzdeki haftadan itibaren temsilcilerle toplantılara, görüşmelere başlayacaklarını sözlerine ekledi.