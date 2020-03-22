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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Vatandaş yemin ederek uyardı, yaşlı adam oturuşunu dahi bozmadı

Vatandaş yemin ederek uyardı, yaşlı adam oturuşunu dahi bozmadı

Yaşlı adamın oturması

Kamera Sokağa Çıkma Yasağı Cep Telefonu Yaşlı Adam Irak 

-Vatandaşların uyarması

( İSTANBUL )- İstanbul’da 65 üstü vatandaşlar yasak dinlemedi İSTANBUL

- İstanbul Şişli’de mezarlık yanında bulunan banka oturan 65 yaş üstü bir vatandaş, sokağa çıkma yasağına uymayarak diğer vatandaşlardan gelen uyarılara kulak asmadı. Vatandaşların yemin ederek yasak olmasını söylemesine rağmen yaşlı adam, oturuşunu dahi bozmadı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile gözler bugün sabah saatlerinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlara çevrildi. İstanbul Şişli’de Feriköy Mezarlığı yanında bulunan banka oturan 65 yaş üstü bir vatandaş, sokağa çıkma yasağına uymayarak diğer vatandaşlardan gelen uyarılara kulak asmadı. Bir vatandaşın “Amca vallahi sokağa çıkmak yasak. Dışarı çıkma” demesine kulak asmayan yaşlı adam, “Sağolasın” dedi.
Bazı vatandaşlar ise “rahat bırakın adamı” diyerek yaşlı adamı uyaranlara seslendiği görüldü.
Bütün bu yaşanılanlar bir cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
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