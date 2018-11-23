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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Vatan Caddesi’nde otomobil yeşil ışıkta aniden sola dönünce ortalık karıştı...Trafikte yumruklu kavga kamerada

Vatan Caddesi’nde otomobil yeşil ışıkta aniden sola dönünce ortalık karıştı...Trafikte yumruklu kavga kamerada

-Kask kamerası-

Kamera Kırmızı Işık Öfkeli Sürücü 

-Motosikletlilerin seyretmesi
-Otomobilin dönüş yapmak istemesi
-Gençlerin ölümden dönmesi
-Kavga çıkması
-Küfürler ve yumruklar
-Sürücülerin araya girmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sinirine hakim olmayan motosikletli, küfürler yağdırarak yumruk attı İSTANBUL

- Fatih Vatan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüleri seyir ettiği esnada, aniden dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Duruma sinirlenen motosikletliler, sürücüye küfürler yağdırarak yumruk attı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih Vatan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüleri, normal bir şekilde seyir etmeye başladı.
Sürücüler yol ayrımına geldiklerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücü yeşil ışık yandığında aniden en sağdan sola geçerek dönüş yapmak istedi. O esnada hızla gelen motosikletliler otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen motosikletliler, duruma sinirlenerek otomobil sürücüsünün üstüne yürüdü. Küfürler yağdıran öfkeli sürücüler birkaç kez da otomobil sürücüsüne yumruk attı. “Bizi öldürüyordun” Öfkeden deliye dönen motosikletliden özür dileyen sürücü, “yanımda bayan var, küfür etme” diyerek gençleri uyardı. Ancak bir türlü sakinleşmeyen motosikletliler, “Özrü mü var bunu öldürüyordun” diyerek karşılık verdi. Trafikteki diğer sürücülerin de araya girmesiyle uzaklaştırılan sürücüler ardından yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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