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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenleniyor

- Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenleniyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümünde Vatan Caddesi'nde tören düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ınci yıl dönümünde Vatan Caddesi'nde tören düzenleniyor. Kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin yapılacağı alan Türk Bayraklarıyla donatıldı. Tören İstanbul Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı.
Sonrasında tören yürüyüşü gerçekleştirilerek İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Kutlama töreni coşkuyla devam ediyor. (ZA-
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