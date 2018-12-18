Varto’da “Genç Bilaller” ve “Hafızlık” yarışması

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( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Varto ilçesinde “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ve Kur'an-ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması” final yarışması yapıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Varto Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan yarışmaya Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, Muş Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve imamlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulhalik Sever’in ardından bir konuşma yapan Kaymakam Erkan Kaçmaz, yarışan gençleri canı gönülden tebrik ettiğini belirterek, “Bu bir başlangıç, inşallah emeklerinin karşılığını alacaklar. Hatalar eksiklikler olabilir. Bunların üzerinden durup telafi etmek gerek. Genç arkadaşlarımızın bunları yapacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Kendilerine başarılar dilerim” dedi.

28 Şubat sürecinin tren gibi imam hatip liselerini ezip geçtiğini söyleyen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler ise, “28 Şubat süreci biz imam hatiplerin üzerinden tren ezer geçer gibi geçti. Muş merkezde 950 öğrenci varken, o süreçte 50 öğrencimiz kaldı. Tüm okullarımız kapandı, sadece Muş’ta bir okul, Varto’da Anadolu İmam Hatip Lisesi açık kaldı. O dönemlerde müdürlük yapanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ve Kur'an-ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması”na geçildi. Yarışma sonunda “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması”nda Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ercan Demir birinci, Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Işık ikinci, Varto Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Baver Aktaş ise üçüncü oldu. “Kur'an-ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması”nda ise Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Nur Çelebi birinci, Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Muhammed Akdemir ikinci, Muş Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Tanrıverdi ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan öğrencilerin ödülleri Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve diğer yetkililer tarafından verildi.



