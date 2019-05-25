Vanlı taraftarların 2. Lig sevinci - VAN

: - Van lı taraftarların 2. Lig sevinci - Taraftarların kutlama sevincinden detaylar - Meydanda toplanan taraftarlardan görüntüler Van lı taraftarların 2. Lig sevinciVAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup Play - Off finalinde Esenler Erokspor'u 2 - 1 mağlup ederek 2. Lig'e çıkması kentte büyük sevinç yarattı.Karşılaşmayı izlemek için dün Ankara'ya giden taraftarlar Van 'a döndü.Taraftarlar Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu.Ellerinde bayrak, atkı ve meşalelerle kent merkezinde yürüyen taraftarlar, takımlarını destekledi.Siyah - kırmızı bayraklarla süslenen araçlarla konvoy yapan vatandaşlara trafikteki sürücüler de kornalarla destek verdi.Polis ekipleri de kutlamalar esnasından güvenlik önlemi aldı.
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