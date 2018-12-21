Van polisinden terör operasyonu: 6 gözaltı

-Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi

-fotoğraf



( VAN ) VAN



- Van’da 2015 yılında etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Aralık 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca çukur/barikat kurmak suretiyle hedeflenen sözde özyönetim ve sokak tedhişine karşı, Aralık 2015’de etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir” denildi.

