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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Van merkezli terör operasyonu

Van merkezli terör operasyonu



: - Güvenlik güçlerinin adreslere baskın yapması - Zanlıların gözaltına alınması - Gözaltına alınan zanlıların emniyete getirilmesi - Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan DTK yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyonda aralarında HDP Van il eş başkanı ile parti yöneticilerinin bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü KCK çatısı altında ve örgütün sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak ile HDP'nin Başkale, Çatak, Muradiye, Özalp ve Saray ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramasında tabanca, şarjör ve 25 fişek ile çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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