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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Van merkezli terör operasyonu: 10 gözaltı

- Van merkezli terör operasyonu: 10 gözaltı

Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi

( VAN ) VAN

Kazancı Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü 


- Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’da yapılan bir ihalede, ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı, desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihale dosyasında adı geçen 13 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (MSA-AŞ-Y)
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