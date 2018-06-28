Van merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

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( VAN ) VAN



- Van merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Bylock kullanıcısı, haklarında çeşitli beyan bulunan ve örgüte müzahir dernek/sendika kayıtları bulunan 33 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 28 Haziran 2018 günü Van merkezli İstanbul, Ankara, Ağrı, Balıkesir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Osmaniye, Muş, Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheli şahısların yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

