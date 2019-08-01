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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar - BİTLİS

Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar - BİTLİS

- Tatvan - Ahlat karayolunda devam eden yürüyüş görüntüsü - Van Gölü'nün Sarıkum Köyü sahilinde mola verilmesi - Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'in konuşması - Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş'ın konuşması - Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel'in konuşması - Turizm ve Tanıtma Platformu Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin'in konuşması - İpekyolu Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ecevit Karaman'ın konuşması - Detay görüntülerVan Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlarBİTLİS (AA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün 5. etabında Tatvan'dan Ahlat ilçesine yürüdü.Van Gölü konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için bir adım da sen at" kampanyası başlatan Van TSO ile dernek üyelerinin, göl çevresindeki yürüyüşü devam ediyor.Daha önce Tatvan ilçesine kadar yürüyen, Van TSO ve dernek üyeleri ile iş adamlarından oluşan grup, Ahlat ilçesine doğru yola çıktı. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de destek verdiği yürüyüşte, gruptakiler Sarıkum köyü sahilinde mola verdi.Dernek Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü çevresinde 430 kilometre yürüyerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının gelecek nesillere temiz bir göl bırakmak olduğunu vurgulayan Özel, "Bu güne kadar yaklaşık 160 kilometre yol yürüdük ve gün içinde Ahlat'a ulaşmayı planlıyoruz. Toplamda 10 gün sürecek olan bu etkinlik kapsamında günde ortalama 40 kilometre yürüyoruz."Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin ise Van Gölü'nün korunması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti

İpekyolu Farkındalık Irak 

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