Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri İzle

: - Kuşların yuvalarından genel detaylar - Yuvalardan ve kuşlardan detaylarVAN (AA) - Göçmen kuş türlerinden kum kırlangıçları, havaların ısınmasıyla birlikte her yıl belli dönemde Van Gölü havzasına geliyor. Edremit ilçesindeki Dönemeç Deltası'nda sulak alanlara yakın bölgelerde kum ile toprağa yuva yapan kırlangıçlar, sinekle besleniyor.
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