Van’daki sağlık hizmetiyle kanser hastaları şifa buluyor

-Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde detay

-Ünitede çalışan sağlık personellerinden detay

-Hastaların tedavi görmesi görüntü

-Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Senar Güneş'in konuşması

-Hasta yakınının konuşması

-Diğer detaylar



( VAN -HD)- Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Senar Güneş:- “Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle yemek borusu ve mide kanseri çok sık görülmektedir” VAN



- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde kanser tedavisi gören yaklaşık bin hastanın büyük birçoğu sağlığına kavuştu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Ünitesi 2016 yılından bu yana radyoterapi tedavisiyle kanser hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalar, hastanede verilen radyoterapi tedavisi sayesinde 2 yıldır dışarıya sevk edilmiyor. Mart 2016 yılında kurulan Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde 2 yıldan bu yana yaklaşık bin hastayı tedavi ettiklerini ifade eden Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Senar Güneş, bölgede özellikle yemek borusu ve mide kanseri hastalığının çok sık görüldüğünü belirtti.

Ünitede şu ana kadar yaklaşık bin hastaya hizmet verdiklerini anımsatan Dr. Güneş, “Buraya ilk hasta alımımızı Mart 2016 tarihinde yaptık. Yaklaşık 2 senedir aktif olarak hizmet vermekteyiz. Van ve çevre illerin radyasyon onkolojisi ihtiyacını bu hastanemizde gidermekteyiz. Şu ana kadar yaklaşık bin hasta tedavi ettik. Bunların büyük bir kısmı tedavi amaçlı, küçük bir kısmı da rahatlatma amaçlı tedavilerini bu ünitede aldı” dedi.

“Yemek borusu ve mide kanseri çok sık görülmektedir” Bölgede özellikle yemek borusu ve mide kanseri hastalığının sıklıkla görüldüğünü dile getiren Güneş, “Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yemek borusu ve mide kanseri çok sık görülmektedir. Bizler de bu kanserlerin büyük birçoğunun ameliyat öncesi ve sonrası tedavi aşamasında yer almaktayız. Bu hastalar onkolojik tedavilerinin bir kısmını burada almaktadırlar” diye konuştu.

“Kanser hastaları 3 aşamalı tedavi almaktadır” Radyoterapinin halk arasında ‘ışın tedavisi’ olarak adlandırılan bir radyasyon tedavisi olduğunu hatırlatan Güneş, “Günümüzde kanser tedavisindeki gelişmelerle birlikte hastalar 3 aşamalı tedavi almaktadır. Bunlar cerrahi ameliyatı, kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz ışın tedavileridir. Işın tedavisi özel cihazlarla yapılmaktadır. Lineer Hızlandırıcılar (Linak) X-ışını ile radyasyon verip tümörü küçültmek ve ya yok etmek amacıyla uygulanan tedavi biçimleridir” şeklinde konuştu.

Hastaların uzak şehirlere gitmeden Van’da tedavi olabileceğini belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dışarıda alınan bütün tedaviler burada da alınmaktadır. Burası olmadan önce hastalar şehir dışına gidiyordular. Özellikle yemek borusu ve mide kanseri gibi uzun süreçli hastalar, 2 ay boyunca tedavi almaktadırlar. Hastalar artık uzak şehirlere gitmeden Van’da tedavi alabilmektedirler. Hastalar şehir dışına gittikleri zaman sosyal, psikolojik ve maddi anlamda ciddi kayıplarla karşılaşmaktaydılar. Kanser hastalarının tedavilerinde önemli basamaklarından bir tanesi de psikolojik destektir. Hastalar burada kendi yurdunda olduğu zaman tedaviye uyum süreci artıyor ve kanser tedavisini radyoterapi basamağında da ciddi katkı sağlamış oluyor.” Özellikli vakalar dışında hastaların yüzde 99’unun tedavisini yapabildiklerini sözlerine ekleyen Güneş, şunları kaydetti: “Kanser hastalarını herhangi bir sevke ihtiyaç duyulmadan tedavilerini burada gerçekleştirebilmekteyiz. Sadece çok özellikli vakalar oluyor, o da yüzde birin altındadır. Hastaların bundan haberi olmadığı zaman şehir dışına gitme ihtiyacı duyuyor. Ancak doğru bilgilendirmeyle burada da tedavilerini olabilirler.” “Annem tedavi sonucunda sağlığına kavuştu” Yemek borusu kanseri tanısı konulan annesinin gördüğü 2,5 aylık tedavi sonucunda sağlığına kavuştuğunu ifade eden Metin Gülmez isimli hasta yakını ise, “Annemin eylül ayında yemek borusunda bir yara göründü. Daha sonra bu yaranın kanser olduğunu öğrendik. Bu durumda annem yutkunma güçlüğü yaşıyordu. Sonrasında da Ankara’ya götürdük. Ankara’da bizi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisine sevk ettiler. Annem burada 2,5 ay tedavi gördü. Tedavi sonucunda başarıya ulaştık. Annemin şu an sağlığı yerinde. Yakın çevredeki illerde yaşayan vatandaşlarımızın tedavilerini burada görmelerini öneriyorum” dedi.



