Van’da terör operasyonu



- Van’ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yüksek Mahallesi ve Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi kırsal alanında Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan operasyonlarının başlatıldığı belirtildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tüm malzeme ve sığınaklar yerinde imha edildi.

