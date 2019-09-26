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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

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( VAN ) VAN

Terör Operasyonu Terör Örgütü 


- Van’ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yüksek Mahallesi ve Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi kırsal alanında Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan operasyonlarının başlatıldığı belirtildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tüm malzeme ve sığınaklar yerinde imha edildi.
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