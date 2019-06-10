Van’da tarihi eser operasyonu... Çok sayıda metal obje ve çömlek ele geçirild



- Van’da polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal obje ve çömlekler ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal obje ve çömlekler ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. isimli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.

