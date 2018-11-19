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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Van'da Mevlit Kandili ihya edildi

Camiden görüntü

İslam Kandil 

-Cami içinden görüntü
-Kur'an okuyan ve ilahi okuyan imamlardan görüntü
-Cemaatten detaylar
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da kutlandı. Tüm İslam topluluklarında olduğu gibi Van'da da İl Müftülüğü tarafından Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi.
Mevlit Kandili dolayısıyla Yukarı Nurşin Camii'nde İl Müftülüğü Korosunun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi. Mevlit Kandilini ibadetle ihya edeceklerini dile getiren Vanlı vatandaşlar, kandilin tüm İslam alemine, ülkemize huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundular.
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