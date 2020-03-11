Van’da duygulandıran 'İstiklal Marşı' klibi

-İl Milli Eğitim binasından görüntü

-Röportaj

-Videoyu hazırlayan Murat Motor’dan detay

-Diğer detaylar



( VAN )- 2 ayda hazırlanan İstiklal Marşı klibi büyük beğeni topladı VAN



- Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla 2 ayda hazırlanan klip duygulandırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü çerçevesinde “Van İstiklal Marşı’nı Okuyor” projesi kapsamından bir klip hazırlandı. İki ay içerisinde hazırlanan ve 7’den 70’e farklı meslek grubundan 41 kişi, İstiklal Marşı’nın 41 dizesini okudu. Birlik ve beraber mesajının verildiği klipte, jandarma komutanından cumhuriyet başsavcısına, öğrencisinden öğretmenine, amirinden işçisine her meslek grubu yer aldı. İstiklal Marşı’nın her dizesinin coşkuyla seslendirildiği klip, herkes tarafından büyük beğeni topladı. İHA muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip dolayısıyla çok sayıda tebrik mesajı aldıklarını belirtti.

İstiklal Marşı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla farklı bir çalışma yapmayı planladıklarını ifade eden Tevke, “Van’da çaycısından araba tamircisine, askerinden polisine, zabıtasından terzisine, ev hanımından halı dokuyan kadına varıncaya kadar Van halkını kapsayan bir çalışma başlattık. Çalışmamız sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşlar serhat ilimiz Van’da İstiklal Marşı’nın kabul gününde yaptığımız katkıdan dolayı çok mutlu oldu” dedi.

Videoyu izleyen birçok kişinin aynı çalışmada yer almak istediği yönünde teklif aldıklarını dile getiren Tevke, bundan sonra benzer türden videolar kurgulayarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, toplam 4 dakika uzunluğundan olan klibin “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinlikleri kapsamında kentteki okul ve resmi kurumlarda izletileceği belirtildi.



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