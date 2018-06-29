Van’da bisiklet hırsızları kamerada



- Van’da kimliği belirsiz kişilerce çalınan bisiklet, kameralara böyle yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.45 sularında Van-Erciş Karayolu üzerinde gerçekleşti. Otogar Kavşağındaki markete giden Ş.T. isimli şahıs bisikletini marketin önüne bıraktı. Yaklaşık 3 dakikalık alışverişten sonra dışarı çıkan Ş.T. bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Marketteki kasiyer ile birlikte kamera kayıtlarına bakan Ş.T., bisikletinin kimliği belirsiz kişilerce çalındığını gördü. Durumu polise bildiren Ş.T., hırsızların bir an evvel yakalanıp, gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bisikleti çalan şahıslardan biri yüzünü elbisesiyle kapatırken, diğer iki kişinin ise soğukkanlılığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kamera görüntülerinin ardından polisin, hırsızların yakalanması amacıyla gerekli incelemeleri başlattığı bildirildi.



