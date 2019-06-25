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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Van’da arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Van’da arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Arazi Kavgası 

-Kavgada camları kırılan araçlardan görüntü
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’da iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde iki aile arasında çarşı merkezinde çıkan kavga, daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Büyükşehir Belediye Garajı önünde devam etti. Arazi meselesi nedeniyle çıkan ve taş, sopa, bıçak ile silah kullanılan kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bazı yaralıların kentteki hastanelerde tedavisi devam ediyor. Kavgayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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