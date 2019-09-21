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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da aranan 16 şahıs yakalandı

Van’da aranan 16 şahıs yakalandı

Şahısların emniyetten çıkarılması

( VAN ) VAN

Para Cezası Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Dolandırıcılık Polis Ekipleri 


- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik 20 Eylül 2019 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; ‘kasten adam öldürme 1, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek 2, hırsızlık 3, yaralama 4, 5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek 2, dolandırıcılık 1, mühür bozma 1, tutuklu veya hükümlünün kaçması 1, 4733 Sayılı Kanuna muhalefet etmek 1’ suçlarından 32 yıl hapis cezası ve 22 bin 600 TL adli para cezası bulunan 16 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir” denildi.
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