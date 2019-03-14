Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

-Selçuk Yay ile röp.

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( VAN ) VAN



- Van’ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üstü Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.

