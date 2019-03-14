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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

vatandaşlardan görüntü

Deprem 

-Selçuk Yay ile röp.
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Muradiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 16.18 sıralarında merkez üstü Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde, kısa süreli panik yaşandı.
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