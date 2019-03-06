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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

- Düzensiz göçmenlerin minibüsten çıkarılması VAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van - Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında, S.K'nin kullandığı 65 AB 356 plakalı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.Kontrollerde minibüsteki 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.Gözaltına alınan sürücü S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adli Kontrol Akalan Irak Trol 

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