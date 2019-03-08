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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Van’da 32 kaçak göçmen yakalandı

Van’da 32 kaçak göçmen yakalandı

Şahısların minibüsten indirilmesi

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı 

-Kaçak şahıslar

( VAN ) VAN

- Van’ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüsten 32 göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 30 Afganistan ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan F.A. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan F.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmen kaçağı şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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