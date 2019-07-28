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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Van’da 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi

Araçta uyuşturucunun ele geçirilmesi

( VAN ) VAN

Tahkikat Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “26 Temmuz 2019 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Hakkâri-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plaka sayılı otomobilde; Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın sağ arka kapı iç direk döşemeleri ile ön konsolunun tabanına zulalanmış vaziyette 7 paket halinde toplam 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü R.A., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. Uyuşturucu ile mücadelelerinin bundan sonrada devam edileceğinin ifade edildiği açıklamanın devamında, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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