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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Van'da 11 yıldır aranan zanlı yakalandı

Van'da 11 yıldır aranan zanlı yakalandı



: - F.D. isimli zanlının adliyeye sevkiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde 11 yıldır aranan zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticareti", "Askerlik Kanunu'na muhalefet" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından hakkında 7 yakama kararı bulunan F.D'nin adresini tespit etti.Ekiplerce düzenlenen operasyonda 11 yıldır aranan F. D, Açıkağıl Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Muhalefet 

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