Valilik Konutuna yakınındaki akaryakıt istasyonu önündeki durakta şüpheli paket paniği

-Olay yerinden görüntüsü

-Duraktan ve akaryakıt istasyonundan görüntü

-Canlı yayın yapan vatandaşlar

-Yolun trafiğe lkapatılması

-Bomba uzmanından görüntü

-Paketin patlatılması ve paketten çıkanlar

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Vatandaşlar uyarılara aldırmayıp telefondan canlı yayın yaptı ADIYAMAN



- Adıyaman Valilik Konutu yakınlarına bulunan akaryakıt istasyonu önündeki durak içerisindeki şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Vatandaşlar onca uyarıya aldırış etmeyip telefonlarından canlı yayın yaptı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Konutu yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonu önündeki durak içerisindeki karton paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanına bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetler giyerek hazırladığı fünyeyi şüpheli pakete yerleştirdi. Bomba imha uzmanı fünyeyi yerleştirdiği esnada Atatürk Bulvarı ve bağlı cadde ve sokaklar polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Yerleştirilen fünye sonrası şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatma esnasında çevredeki vatandaşların cep telefonlarından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Patlatma sonrasında şüpheli paketten tabak, ayna, vazo gibi ürünler çıktı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

