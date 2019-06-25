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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

Bidonun fünye ile patlatılması

Güvenlik Önlemi Fünye Yaya Trafiği Irak Bomba İmha Robotu 

-Vali Atik’in olay alanında inceleme yapması
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te, valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi. Olay, Siirt Valiliğinin önünden geçen Siirt-Kurtalan yolunda meydana geldi. Şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı. Bidonun boş olduğu tespit edildi.
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