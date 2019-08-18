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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Vali Yardımcısı Taşkın uğurlandı - SİİRT

Vali Yardımcısı Taşkın uğurlandı - SİİRT

- Ceyhun Dilşad Taşkın'ın vatandaşlarla tokalaşması - Ceyhun Dilşad Taşkın'ın vatandaşlara sarılması, araca binmesi - Bir vatandaşın dua etmesi - Araca binilmesi ve uğurlanmasıVali Yardımcısı Taşkın uğurlandıSİİRT (AA) - İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 'ten ayrıldı.Eski valilik binası yanındaki parkta toplanan bir grup vatandaşla vedalaşan Taşkın, 5 yıl görev yaptığı Siirt 'te güzel dostluklar kurduğunu söyledi.

Siirt 'i hiçbir zaman unutmayacağını aktaran Taşkın, "Özellikle belediye çalışmalarında bana destek olan çalışmalarımıza katkı sunan tüm vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ben veda etmiyorum, gidişim geçici bir ayrılıktır. Sizlerle bir araya gelmek için en kısa zamanda yine Siirt 'e geleceğim." dedi.

Bir Ayrılık 

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