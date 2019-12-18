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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Vali ve komutanlar “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonu bölgesinde

Vali ve komutanlar “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonu bölgesinde

Komutanın valiye bilgi vermesi

Jandarma Polis Özel Harekat Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

-Silah başındaki asker
-Vali ve komutanların helikoptere binmesi
-Helikopterden bölgenin incelenmesi
-Karargahtan detay

( BİTLİS - EK) BİTLİS

- Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatılan “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonu devam ediyor.Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca başlatılan “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonu sürüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey de helikopterle bölgeye gitti. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelin görev aldığı operasyon kapsamında Çeltikli Karakolunu ziyaret eden Vali Çağatay ve beraberindekiler, ilgililerden bilgiler aldı.
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