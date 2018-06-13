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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Şahin: '2018 yılı başından bugüne kadar yapmış olduğumuz denetlemelerde toplam 10 bin 213 araca, 30 milyon 200 bin lira civarında bir ceza tahakkuk ettirildi'

Vali Şahin: '2018 yılı başından bugüne kadar yapmış olduğumuz denetlemelerde toplam 10 bin 213 araca, 30 milyon 200 bin lira civarında bir ceza tahakkuk ettirildi'

Vali'nin açıklaması

Lyon Gesi Basın Mensupları 

-detaylar

( İSTANBUL ) Vali Şahin: (Belgesiz yolcu taşıma) "2018 yılı başından bugüne kadar yapmış olduğumuz denetlemelerde toplam 10 bin 213 araca, 30 milyon 200 bin lira civarında bir ceza tahakkuk ettirildi"-İBB Başkanı Mevlüt Uysal: (UBER açıklaması) "Her halukarda Turizm Taşıma Belgesi ile UBER Taşımacılığı yapanlar tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek. Sadece turizmcilerin yaşamış olduğu sıkıntıları giderme adına sayı ve saat konusunda sınırlamaları kaldırmış olduk" İSTANBUL

- İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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