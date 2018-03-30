Vali Necati Şentürk'ten Ahmet Hakan ve İsrail'e gönderme

-Vali Şentürk açıklama



( KIRŞEHİR )- Vali Şentürk: "Birisi çık çocuklara coşkulu konuşma yap dedi birden zülfikarı aldım" KIRŞEHİR



- Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Vali Necati Şentürk, 17 Mart tarihinde zülfikarlı yaptığı konuşmanın detayını adına düzenlenen veda yemeğinde açıklayarak Haber Spikeri Ahmet Hakan ve İsrail'e de göndermede bulundu. Vali Şentürk, yemekte yaptığı konuşmada, "Bin 200 gencimizi 18 Mart gününden bir gün evvel, Çanakkale'ye gönderiyoruz. Valiliğin önüne otobüsler ve gençler dizilmişler, burada da bulunan arkadaşlardan birisi bana, 'Vali bey şu çocuklara bir heyecan ver' dedi.

Heyecanla birlikte birden Allah'ın lütfü keremi kılıç (zülfikarı)elimize aldık. Eğer o zülfikar olmasaydı benim konuşmam Türkiye'de bu kadar duyulmazdı. Ne dedik; Ya Allah, Bismillah, Allah'u Ekber, bunu defalarca söyledik. Gençlerle beraber söyledik. Gençler ise 'Vali baba bizi Afrin'e gönder' dediler. Çanakkaleye gönderiyoruz. Bizde inşallah dedik. Ben, Afrin'e gireceğiz. Menbiç'e gireceğiz. Şam'a da gireceğiz. Kudüs'e de gireceğiz dedik ve zülfikarın sesi İsrail'den geldi. İsrail korktu, basında görüyoruz. Türkiye Valisi hedef gösteriyor. dediler"diye konuştu.

"İyiki yapmışız. İyiki söylemişiz.40 yıldır bekliyordum" Yaşadığı zülfikarlı sesleniş anını anlatan Vali Şentürk, İsrail'e Allah'ın düşmanlarına çatsaydım diye beklediğini de şu şekilde anlattı: "İyiki yapmışız. İyiki söylemişim. 40 senedir bir şey bekliyordum. Şu İsrail'e bu Allah'ın düşmanlarına Türk'ün Müslümanların düşmanlarına bir çatsaydım diye bekliyordum. Niye, Osmanlıyı bu Yahudiler yıktılar. Yahudileri herkes biliyor tanıyor. Hiç alakası olmayan Müslüman toprakları üzerinde İsrail Devletini kurdular. Şimdi Kudüs'ü işgal ediyor. 10 binlerce Filistinlinin evini başına yıktı. Yarım milyon Filistinli yurtlarından oldu. 300 bin 400 bin insan öldürdü Yahudiler, ama ne hikmetse dünyanın sesi çıkmıyor. Niçin; ölen Yahudi değil ölen Hristiyan değil acaba 5-10 Hristiyan ölseydi tavırları böyle mi olurdu? Mesaj verdik. Ben konuştuğıum sözden pişman olmam bunu televizyonların önünde de söyledim. Korkacağım şeyi söylemem. Söylediğim seyden de korkmam. Biz Türk'üz korkusuz yaşarız" Vali Necati Şentürk adına düzenlenen veda yemeği, Valiyi anlatan STK temsilcileri ve Vali Şentürk'e Kırşehir adına verilen hediye sunumları ile sona erdi.

