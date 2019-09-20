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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Vali Memiş gazilerle yeşil sahaya indi

Vali Memiş gazilerle yeşil sahaya indi

- Takımlardan detaylar

Futbol Maçı Şehit Yakınları Hatıra Fotoğrafı Basın Mensupları Gaziler Günü 

-- Vali Memiş ile röportaj
-- Maçtan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Valisi Okay Memiş, Gaziler Günü münasebetiyle gazi ve şehit yakınlarıyla futbol maçı yaptı.Gaziler Günü etkinlikleri kapsımında 15 Temmuz Gazileri başta olmak üzere 11 gazi Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde kentteki protokolden oluşan bir takımla maç yaptı. Kendilerine ait formalarla sahaya çıkan gaziler performanslarıyla göz doldurdu. Maçın başında 1-0 öne geçen gaziler ilk yarının sonunda Vali Memiş’in serbest vuruştan attığı gole engel olamadı. Zevkli geçen mücadele bu golle 1-1 sona erdi.Maç öncesinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, “Bugün gaziler günü. Erzurum’da gazi bir şehrimiz. Bu ülke için nice gaziler vermiş bir şehiriz. Bugün programda gazi arkadaşlarla beraberken bizimle maç yapmak istediler bizde kabul ettik. Arkadaşlar oldukça genç sanki maçı kaybedecek gibiyiz bu maçı almamız zor gibi görünüyor” dedi.
Maçın ardından protokolden ve gazilerden oluşan takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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