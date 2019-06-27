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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vali Kaymak: “Maarif Hareketi’nin özünde sevgi var”

Vali Kaymak: “Maarif Hareketi’nin özünde sevgi var”

Törenden detay

Ödül Töreni Öğretmenler Öğretmen Kullar Nitelik 

-Coşkun Esen konuşma
-Osman Kaymak konuşma
-Ödül verilmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Valisi Osman Kaymak, “Okula giden çocuğu mutlu kılmamız lazım. Çocuk okula zorla gelmesin. Her şeyin başı sevgi. Çocuk okulu, öğretmeni sevdiğinde her şey çözülüyor. Maarif Hareketi’nin özünde bu yatıyor” dedi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 3 yıl önce başlatılan Maarif Hareketi kapsamında “Maarifin Yıldızları” projesinin ödül töreni gerçekleştirildi.
“2023 eğitim vizyonu bizim açımızdan çok önemli” Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, değişen bir çağda yaşadıklarını söyledi.

Değişimin her zamankinden daha süratli olduğu ve beraberinde dönüşümün de gerçekleştiği bir süreci yaşadıklarını ifade eden Esen, “2023 eğitim vizyonu kapsamında kendimizi hızlandırmak suretiyle eğitimi yeniden dönüştürme ve gelişimi vaktinde yakalamak adına arkadaşlarımla beraber var gücümüzle çalışıyoruz. 2023 eğitim vizyonu bizim açımızdan çok önemli. 21. yüzyılda becerileri gerçekleştirecek, nitelikli çalışmalar yapmak, okullarımızın arasında yaygınlaştırmak ve birlikte gelişmeyi öğrenmeyi kurgulamak istiyoruz. İşte bunun için 3 yıl önce başlattığımız Maarif Hareketi aslında tam da bu düşünceye hizmet eden bir çalışma” dedi.
“Maarif Hareketi çok anlamlı” Daha sonra açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak ise Maarif Hareketi’nin en büyük uğraşlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın geleceğini en iyi şekilde hazırlamak ve onları gerçekten vatana, millete, ailesine faydalı birey olarak hayat atılmalarını sağlamalıyız. Samsun’da uygulanan Maarif Hareketi çok anlamlı, faydalı, kapsamlı ve her türlü övgüye değer bir hareket. Bunu düşünen, planlayan, emek veren kurumlara, okul müdürlerine ve velilere çok teşekkür ediyorum. Okula giden çocuğu mutlu kılmamız lazım. Çocuk okula zorla gelmesin. Her şeyin başı sevgi. Çocuk okulu, öğretmeni sevdiğinde her şey çözülüyor. Maarif Hareketi’nin özünde bu yatıyor. Çocuk arkadaşlarıyla sevgi içerisinde okula gitmek için can atıyor. Bir de çocuk var ki evden gitmek istemiyor. Mutlaka okulda veya öğretmeniyle bir sorun yaşamıştır. Mutlu çocuk her türlü etkinliğe katılıyor. Maarif Hareketi çocuğun her türlü gelişimini sağlıyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Maarifin Yıldızları projesi kapsamında 15 kategoride 45 okula protokol üyelerince ödülleri verildi.
Törene ayrıca, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.
(BG-SLH-Y)
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