Vali Kaymak: “Ahilik kültürünü esnaf arasında yaymalıyız”

-Halk oyunları gösterisi

-Hacı Eyüp Güler konuşma

-İlhan Bayram konuşma

-Osman Kaymak konuşma

-kaftan giydirilmesi ve plaket verilmesi

-Pilav ikramı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun Valisi Osman Kaymak, “Ahilik kültürünü esnaf arasında yayabilirsek inanıyorum ki gerçek manada bir iş barışını ve iş bereketini sağlamış olacağız. Bundan üretici de müşteri de mutlu olacaktır” dedi.

16-22 Eylül Ahilik Kültürü Haftası Samsun’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) binasında geçekleştirilen etkinlikler kapsamında Miras Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü Samsun yöresi halk oyunları gösterisi ile başladı.

Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, Ahilik denilince esnafın, esnaf denilince de Ahiliğin akıllara geldiğini belirterek, “Bu kavramın günümüze ve geleceğe ışık tutan derin ve geniş bir anlamı var. Ahilik kelimesi Arapça’da ‘kardeşim’, Türkçe’de ise ‘eli açık’ anlamında kullanılmaktadır. Kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri üzerinde toplayan Ahilik ticaretiyle ahiliği buluşturan bir hayat felsefesidir. Ortaya koyduğu temel ilkelerle toplumun tüm kesimlerini kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini Anadolu topraklarına yayan düşünce sistemidir” dedi.

“Dünyadaki insanlığa değer katan önemli medeniyetlerden bir tanesi bizim medeniyetimiztir” Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise bu memleketi kendilerine manevi anlamda yurt yapanlardan bir tanesinin Hacı Bektaş-i Veli olduğunu ifade ederek, “Hacı Bektaş-i Veli’nin yönlendirmesiyle Ahi Evran’ın bölgede esnafı, sanatkarı bir araya getirmiş ve bir sistem kurmuştur. Nihayetinde bu sistemler bir araya geliyor ve medeniyet oluşturuyor. Dünyadaki insanlığa değer katan önemli medeniyetlerden bir tanesi bizim medeniyetimiztir. Onların da bir unsuru Ahilik. Ahi olabilmek için sanatkar olmak lazım. Herkes Ahi olamıyor. Birisinin sizi yetiştirmesi lazım” diye konuştu.

“Ahilik İslam’la Türk toplumuna girdi” Ahiliğin İslam'la Türk toplumuna girdiğini ve 1000 yıllık geçmişinin olduğunu kaydeden Samsun Valisi Osman Kaymak şunları kaydetti: “Ahilik, esnaf arasındaki dayanışmayı esnafın gelişimini anlatan bir öğreti. Şu an yaşadığımız sıkıntıların çoğunun temelinde belki de bu Ahilik kültür ve düsturundaki kurallara uymamaktan geliyor. Bu tamamen bir ahlak öğretisi. O yönüyle oradaki dürüstlük, paylaşma, hoşgörü, sevgi, müşteriyi aldatmadan işini düzgün yapmak, zorda olana yardım etmek. Aslında Avrupa’daki kooperatif, şirket, STK’lar bizim Ahilik kültürünün yansıması. STK’ların temeli Ahilikten Avrupa’ya geçmiş. Aslında bütün dünyanın özlediği iş barışı ahlakı biz yasalarla çözmeye çalışıyoruz. Bu Ahilik kültürünü esnaf arasında yayabilirsek inanıyorum ki gerçek manada bir iş barışını ve iş bereketini sağlamış olacağız. Bundan üretici de müşteri de mutlu olacaktır.” Konuşmaların ardından Vali Kaymak ve protokol üyelerince, ilin Ahisi Hüseyin Erdem’e, ilin kalfası Murat Bolat’a ve ilin çırağı İrem Öksüz’e kaftan giydirildi ve plaketleri verildi.

Sonrasında ise yine protokol üyelerince vatandaşlara Ahilik pilavı ikram edildi.

