Vali Güzeloğlu, bayram öncesi trafik noktalarını denetledi

- Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan bayram öncesi trafik noktalarını denetleyerek sürücülere uyarılarda bulundu. Bayram öncesi Diyarbakır’da jandarma ve emniyet trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan jandarma ve emniyet trafik noktasını ziyaret ederek, denetimleri yerinde inceledi. “140 sabit trafik ekibi, 47 sabit nokta ve bin 780 personel görev başında” Trafik noktalarında denetimlerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’da teşkil ettikleri trafik kontrol noktalarından birinde olduklarını söyledi.



Vali Güzeloğlu, “Şüphesiz bayramı karşılarken her bayram olduğu gibi vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak, sevdiklerine sağlıkla kavuşmalarına dönük bir dizi genel güvenlik ve trafik tedbirlerimiz var. Bildiğiniz gibi trafik ülkemizde en az terör kadar önceliğini aldığımız can ve mal kayıpları verdiğimiz bizleri son derece üzen hakikaten başta insanlarımızın hayatlarına mal olan çok ağır bedeller ödediğimiz bir alan. Dünden başlayan en yüksek düzeyindeki tedbirler ve önlemler çerçevesinde Diyarbakır ilimiz genelinde bin 780 emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz 140’a yakın sabit trafik ekiplerimiz, 47 sabit noktalar olmak üzere hareketli alanda görev yapıyor. 9 ve 10, 13 ve 14 Ağustosta emniyet ve jandarma trafik denetimlerimiz drone ve helikopter destekli olarak da icra edilecek. Havadan yapılan görüntüler anında izleme merkezimize aktarılacak, burada yapılan değerlendirmelerle trafik adına varsa aykırılıklar tespit edilip gereği ifa edilecek” dedi.

“Trafik kazalarında yüzde 40 oranında düşüş gerçekleşti” Tüm il genelinde, genel güvenlik tedbirlerindeki tüm görevlilerinde trafik konusunda aynı hassasiyeti yaptıkları görev sırasında sergileyeceklerini belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti. “Şüphesiz bütün bu tedbirlerimizin daha önemlisi vatandaşlarımızın bu konuda sorumlu ve duyarlı davranmalarıdır. İçişleri bakanlığımızca, “Emniyet kemerin ses getirsin” kampanyası başlatıldı. Tüm sürücülerimizin yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını, her iki saatte bir en az 10 dakikalık bir mola verip dinlenmelerini, sürüş sırasında asla şehir içi, şehirlerarası yollarda cep telefonu kullanmamalarını, hız sınırına muhakkak surette uymalarını, özellikle ikaz levhaları ve görevlilerimizin uyarılarına tam anlamıyla uymalarını istiyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da sağlanan ve alınan bu önlemlerle özellikle vatandaşlarımızın üzerinde yaptığımız eğitici çalışmalarla bir önceki yıllara kıyasla trafik kazalarında, can ve mal kayıplarımızda yaklaşık yüzde 40 civarında büyük bir oranda düşüş gerçekleşti. Tabi hedefimiz tamamen yok etmek ve şüphesiz başta can olmak üzere kayıplarımızı bir daha yaşamamayı dilemek.” Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindekiler güvenlik güçleriyle bayramlaşarak trafik noktasından ayrıldı.