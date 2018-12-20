Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vali Güner, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BARTIN

Vali Güner, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BARTIN

Vali Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BARTIN - Bartın Valisi Sinan Güner ile röportaj - Detay görüntülerBARTIN(AA) - 17200103, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güner, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Güner, "haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Abdülhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafına oy verdi.Vali Güner, tüm fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu ve kendisinin de seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların her birinin değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlatan eserler olduğunu ifade eden Güner, "Ben de memnuniyetle oylamaya katıldım. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansı'nın, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Güner, AA'nın, kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, tüm çalışanlarına başarılar diledi.

Misyon Muhabir İlham Allah Gori 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı