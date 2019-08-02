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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Vali Gündüzöz'den köy ziyaretleri - MUŞ

Vali Gündüzöz'den köy ziyaretleri - MUŞ

- Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün köy ziyaretlerinden genel görüntüler - Vali İlker Gündüzöz'ün çocuklara hediyeler vermesi - Vali Gündüzöz'ün konuşmasıVali Gündüzöz'den köy ziyaretleriMUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, köy ziyaretlerine sürdürüyor.Merkeze bağlı Üçevler, Cezivlidere, Ekindüzü ve Ağıllı köylerini ziyaret eden Vali Gündüzöz, vatandaşların sıkıntılarını diledi.Ağıllı köyünde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine de katılan Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, köylerde nüfus artışının yaşandığını söyledi.

Nüfusun kırsal kesimlere doğru kaydığını anlatan Gündüzöz, şunları kaydetti:"Köylerde organik tarım söz konusu. Her şey daha temiz. Önemli olan huzur. Kırsalda alt yapının da temin edilmesi lazım. Bu konu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Birinci ve ikinci kat asfalt çalışması devam ediyor. Bunun yanında köy içi meydan ve kaldırımlarda kilitli parke çalışmaları ve içme suyu tesislerinin yapımına bu yıl başladık. Belki şehirlerden daha düzenli bir kırsal alan olacak."Vali Gündüzöz'e AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Organik Tarım Açılış Töreni Tarım Kaldırımlar İçme Suyu 

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