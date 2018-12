Vali Gündüzöz, Avrupa üçüncülerini altınla ödüllendirdi

-Vali Gündüzöz açıklaması

-Vali Gündüzöz tarafından sporculara altın takdim edilmesi

-Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş Röp.

-Sporculardan Emine Akbingöl Röp.



( MUŞ )- Avrupa Kros Şampiyonasında derece alan sporcular, Vali Gündüzöz'ü ziyaret etti MUŞ



- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Avrupa Kros Şampiyonasında Türkiye'ye üçüncülükle dönen Muşlu sporcuları altınla ödüllendirerek, "Ben vali olarak diyorum ki; sonuna kadar sizin arkanızdayım, ne gerekiyorsa yapacağım. Maddi manevi her türlü açık çek taahhüdünde bulunuyorum" dedi.

Vali Gündüzöz'ü ziyarete; Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, Milli Takım Antrenörü Özkan Yurtdaş, sporcular Emine Akbingöl ve Derya Kunur katıldı.

Ülkemize üçüncülük başarısı ile dönen sporcuları makamında kabul eden Vali Gündüzöz, her türlü maddi manevi desteği sağlayacağının sözünü verdi. Burada konuşan Vali Gündüzöz, "Sporcu kardeşlerimi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile hocalarını da tebrik ediyorum. Çünkü bir başarı varsa, bu ortak emeğin kolektif çalışmanın sonucudur. Spor bir disiplindir. Spor hem özel hayatta hem öğrencilikte hem de kendi spor yaşantımızı gerektiren, disiplini gerektiren ve dispilinel sonuçlar veren bir aktivitedir. O yüzden bu faaliyette bulunanların gevşek bir hayat tarzı ya da tembellik gibi şeylerden uzak durmaları gerekir. Başarı öyle gelir. Görüyoruz ki 2 kardeşimiz de Türkiye'yi çok iyi temsil etmişler ve yurtdışından ülkemize yine bir başarı ile gelmişler. İnşallah yine ileride bu iki kardeşimizden olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Ben il valisi olarak diyorum ki; sonuna kadar sizin arkanızdayım, ne gerekiyorsa yapacağım. Maddi manevi her türlü açık çek taahhüdünde bulunuyorum" dedi.

"Her türlü spor dalında başarılı olma potansiyeline sahibiz" Türkiye'nin sadece atletizmde değil her türlü spor dalında başarılı olma potansiyeline sahip olduğunu anımsatan Vali Gündüzöz, "Genç nüfusumuz fazla. Genç nüfusun fazla olması bizim diğer ülkelere göre önde olmamız anlamına gelir. Ortalama nüfusun yaşlı olduğu ülkelere göre bu zaten avantaj. Bizim için önemli olan burada çocuklarımıza alt yapı kurmamız ve onları motive etmemiz. Motive etmek içinde onlara imkanlar vermemiz lazım. Maddi imkanlar kadar aynı zamanda manevi olarak sporcularımızı desteklemek gerektiğini değerlendiriyorum. Bugün sporcu kardeşlerimizi kabul etmemizde en azından bir manevi motivasyon unsuru olsun diye. Yoksa başarıyı elde etmişler her şey bitmiş. Bundan sonra başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Vali Gündüzöz, konuşmasının ardından başarılı sporcuları tam altın ile ödüllendirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş da, Avrupa Kros Şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına 2 sporcularının yarıştığını belirterek, "Takım halinde Avrupa üçüncüsü oldular, ülkemizi temsil ettiler. Sporculardan 2’sinin bizim ilimizden olması bizi ayrıca sevindirdi. Bizde valimize ziyarette bulunduk" İfadelerini kullandı. Sporculardan Emine Akbingöl ise, 2 gün önce Hollanda'nın Tilburg kentinde Avrupa Kros Şampiyonası düzenlendiğini ve takım halinde Avrupa üçüncüsü olduklarını söyledi.



Bireysel olarak 17. ve takım arkadaşı Derya Kunur'un ise 19. olduğunu hatırlatan Akbingöl, "Bizim sayemizde puanlarımız toplanarak Türkiye üçüncü olduk. Bugünde valimiz bizi davet etti ve yanına geldik. Kendisi bizi ödüllendirdi, çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz inşallah ileride olimpiyatlara katılmak. Kendi ilimizde imkan sağlandığı takdirde daha iyi yerlere gelebiliriz. Muş Alparslan Üniversitesine, bölüm başkanıma ve hocalarıma da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)