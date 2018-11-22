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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vali Gül’den Nizip ziyareti

Vali Gül’den Nizip ziyareti

Vali Gül’ün Nizip ziyareti

Okul Ziyareti Toplantı Sivil Toplum 

-vatandaşla selamlaşması
-toplantı
-konuşma
-okul ziyareti
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Son kararname ile Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül, Nizip ilçesine giderek, kamu kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcilerini ziyaret etti. Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Fikret Güvenir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan da, katıldı.
İlçede ilk olarak Nizip Belediyesini ziyaret eden Vali Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve daire amirleri karşıladı. Belediyedeki ziyaretinde, daire amirleriyle tanışan Vali Gül, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra daire amirleriyle birlikte fıstık hali esnafını ziyaret eden Vali Gül, esnaflarla sohbet etti. Vali Gül, son olarak da öğle yemeğinde Gazi ve Şehit yakınlarıyla bir araya geldikten sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını gezdi.
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