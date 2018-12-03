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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vali, engelli parkurunda empati yaptı - BAYBURT

Vali, engelli parkurunda empati yaptı - BAYBURT

- Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın gözlerine bandaj takması ve yürümeye çalışması - Vali Pehlivan'ın konuşmasıVali, engelli parkurunda empati yaptı - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gözlerine bandaj takıp beyaz bastonla yürüyerek engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı - Vali Pehlivan: - "Herkesin duyarlılığıyla sokaklarımız da caddelerimiz de kaldırımlarımız da kamu kurumlarımız da erişilebilirlik adına daha kullanışlı hale gelecektir"BAYBURT (AA) - Bayburt 'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gözlerine bandaj takıp beyaz bastonla yürüyerek empati kurmaya çalıştı.Kentte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Türk Parkı'nda toplanan Vali Ali Hamza Pehlivan ve bazı protokol üyeleri, program kapsamında engellilerle Valilik binasına kadar yürüdü.Vali Pehlivan, yürüyüşün ardından gözlerini bandajla kapatarak Valilik önünde oluşturulan "empati parkuru"nda beyaz baston yardımıyla yürüdü. Çevresindekilerden de yardım alan Pehlivan, parkur sonunda merdiven çıkarak yürüyüşünü tamamladı.Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa da olsa oluşturulan parkurun engelli bireyleri daha yakından anlamayı sağladığını söyledi.

Görmeden yürümenin zor olduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:"Parkur, görme engelli kardeşlerimizi daha iyi anlamamız ve farkındalık için oluşturulmuş. Yönlendirmeler iyi olunca biraz daha rahat hareket edilebiliyor. Belediyemizin engelli bireyler için yaptığı yürüyüş parkuru olmasa daha da zor olurdu. Elbetteki bir zorluğu var ama bu yönlendirmelerin olması biraz daha kolaylaştırmış. İnşallah daha da iyi hale gelecektir. Yani hem kamu kurum ve kuruluşlarının duyarlılığıyla ama vatandaşlarımızın da herkesin duyarlılığıyla sokaklarımız da caddelerimiz de kaldırımlarımız da kamu kurumlarımız da erişilebilirlik adına daha kullanışlı hale gelecektir."Etkinlikte, Belediye Başkanı Mete Memiş de tekerlekli sandalyeye oturup oluşturulan parkurda ilerlemeye çalıştı.

Görme Engelli Aston Farkındalık Kaldırımlar Tekerlekli Sandalye 

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