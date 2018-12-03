Vali engelli genci makam aracıyla programa götürdü - SİİRT
- Bedensel engelli Ömer Efe'nin makam aracına taşınması - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in makam aracına bindirdiği bedensel engelli Ömer Efe'yle görüntüsü - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in bedensel engelli Ömer Efe'yle Siirt Gençlik Merkezi'ne gelişi - Jandarma personeli ile işitme engelli gençler arasında futsal maçından detaylar - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in maçın başlama vuruşunu yapması - Siirt Valisi Ali Fuat Atik tribünde Bedensel engelli Ömer Efe ile maç izlemesiVali engelli genci makam aracıyla programa götürdü - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine bedensel engelli Ömer Efe'yle geldiSİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, makam aracına bindirdiği bedensel engelli Ömer Efe'yle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı. İl Jandarma Komutanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla jandarma personeli ile işitme engelli gençler arasında futsal maçı düzenlendi. Vali Atik, maç öncesi başka bir program dolayısıyla Siirt Belediyesinde bulunan Galatasaray taraftarı bedensel engelli genç Efe'yi makam aracına bindirdi, şehir turu attıktan sonra maçın gerçekleştirileceği Siirt Gençlik Merkezi'ne geldi.Maçın başlama vuruşunu yapan Atik, tribünde Efe'yi yanında oturttu.Etkinliğe, Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay da katıldı.