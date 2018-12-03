Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vali engelli genci makam aracıyla programa götürdü - SİİRT

Vali engelli genci makam aracıyla programa götürdü - SİİRT

- Bedensel engelli Ömer Efe'nin makam aracına taşınması - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in makam aracına bindirdiği bedensel engelli Ömer Efe'yle görüntüsü - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in bedensel engelli Ömer Efe'yle Siirt Gençlik Merkezi'ne gelişi - Jandarma personeli ile işitme engelli gençler arasında futsal maçından detaylar - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in maçın başlama vuruşunu yapması - Siirt Valisi Ali Fuat Atik tribünde Bedensel engelli Ömer Efe ile maç izlemesiVali engelli genci makam aracıyla programa götürdü - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine bedensel engelli Ömer Efe'yle geldiSİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, makam aracına bindirdiği bedensel engelli Ömer Efe'yle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla jandarma personeli ile işitme engelli gençler arasında futsal maçı düzenlendi.
Vali Atik, maç öncesi başka bir program dolayısıyla Siirt Belediyesinde bulunan Galatasaray taraftarı bedensel engelli genç Efe'yi makam aracına bindirdi, şehir turu attıktan sonra maçın gerçekleştirileceği Siirt Gençlik Merkezi'ne geldi.Maçın başlama vuruşunu yapan Atik, tribünde Efe'yi yanında oturttu.Etkinliğe, Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay da katıldı.

Jandarma İşitme Engelli Engelli Genç Makam Aracı Bedensel Engelli 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı