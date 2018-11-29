Vali Ekinci, muhtarlarla buluştu - BİNGÖL

- Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin Saray Park'a gelişi - Salondan ve katılan muhtarlardan detaylar - Vali Kadir Ekinci'nin konuşması Bingöl Valisi Ekinci, muhtarlarla buluştuBİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkezdeki mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Vali Ekinci, Saray Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mahalle ve köylere ait sorunlar, talepler ve çözüm önerileri değerlendirmek üzere muhtarlarla bir arada bulunduklarını söyledi.
Vatandaş odaklı hizmet edeceklerinin altını çizen Ekinci, şöyle konuştu:"Yeni hizmet usulümüz öncelikli olarak vatandaş odaklı, vatandaşa hizmeti birinci dereceden götürmeyi amaçlayan bir modeldir. Bu model yeni gelişen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dahilinde uygulanması gereken, Türkiye'nin birçok yerinde uygulanan bir sistemdir. Biz vatandaşla hemhal olmak, onlarla gönül birlikteliği kurmak, buradan doğacak güçle birlikte bunu alana yansıtmaktır."Ekinci, yapılacak hizmetlerin makamdan planlanıp, yerelin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına bakılmadan üstten bir bakış açısıyla yapılmasını ret ettiklerini, bunun aksine vatandaşa hizmeti cana minnet bilip ona göre hareket edileceğini aktardı.Yani modelin planlamasının vatandaşla iç içe olduğunu anlatan Ekinci, "Sorunları yerinde tespit edip ve bu sorunları olabildiğince hızlı müdahale etme gayreti içinde olmaktır." dedi. Vali Ekinci, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.