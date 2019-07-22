Vali Dağlı, sel bölgesinde havadan inceleme yaptı

-Havadan görüntü,

-Valinin açıklamıs, detay,



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan sel afetini Düzce Valisi Zülkif Dağlı Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile havadan inceledi. İhlas Haber Ajansı’nın da içinde bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile havadan inceleme yapıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile birlikte havadan inceledi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı helikopterde yaptığı açıklamada “Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor" dedi.

Vali Dağlı havadan yapılan incelemenin ardından karada da vatandaşlar bir araya geldi.

