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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Canbolat: “Eğitimde hata geleceği olumsuz etkiler”

Vali Canbolat: “Eğitimde hata geleceği olumsuz etkiler”

TÖREN ALININDAN DETAYLAR

Öğretmenler Öğretmen Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler Halk Oyunları 

-ÖĞRENCİNİN ŞİİR OKUMASI
-ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ
-VALİ KONUŞMA
-İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞMA
-ÇİÇEK TAKDİMİ
-SINIF ZİYARETİ

( BURSA )- Bursa'da İlköğretim Haftası kutlandı BURSA

- İlköğretim Haftası kutlamalarına katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitimde yapılacak bir hatanın geleceği olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa’da da İlköğretim Haftası çeşitli faaliyetlerle kutlandı. Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda yapılan programa Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve çok sayıda veli katıldı.
İlköğretim öğrencisinin okuduğu şiirle başlayan kutlamalar, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Bilgi ve teknoloji çağında dünyayı takip edebilmenin ve geri kalmamanın önemli olduğunu belirten Yakup Canbolat, "İnsan yetiştirme sanatı olan eğitimin asıl gayesi, ferdin yaşadığı topluma ve çağa uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. En büyük görev öğretmenlerimize düşmektedir. Milletlerin ruh ve karakterini şekillendirmede öğretmenler etkin bir rol oynamaktadır. Bunun içinde kendini devamlı yenileyen bir yapıda olması gerekmektedir. İnsan eğitiminde yapılacak bir hata sadece fertlere değil, toplumun geleceğini de olumsuz etkileyecektir. Öğretmenlerin laikiyle görevlerini yerine getirdiğine inanıyorum. Öğretmenliğin ne kadar asil ve hassas meslek olduğunu unutmamak lazım. Geleceğimiz öğrencilerimizdir. Onlardan en önemli beklentimiz Türkiye’yi daha ileriye taşımaktır" diye konuştu.
Okullarda elde edilen her bilginin önce kalbe girdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, "Ardından hayale koşar ve sonrasında aşka dönüşür. Bugün oturulan sıralar yarınımızın başlangıç noktaları olur. Her anı çok kıymetli insan yaşamının en önemli dönemleri olan okul hayatında yeni bir eğitim öğretim yılına öğrencilerle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir milletin ruhunu yapan mariftir. Marif hangi yönde yürürse, millet ruhu da onun arkasından gelir. Millet olarak öğretmenlerimize güveniyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Öğretmenlerden beklediğimiz bilgiyi ezberletmek değildir. Bilgi ne zaman sırtımızda taşıdığımız bir yük olursa, işte orada öğretimin faydasızlaştığını görürüz. Öğretmenlerden beklediğimiz dışımızda yaşadığımızı içimizde hayat yapabilmenizdir. Kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş, mutlu ve mücadele etmekten yorulmayan bir nesil hazırlamada ailede verilenlerin çok önemli olduğunu unutmayalım" dedi.
Konuşmaların ardından ilköğretim hayatına yeni başlayan öğrencilere son sınıf öğrencileri çiçek takdim etti. Öğrencilerle fotoğraf çekinen protokol, daha sonra sınıfları ziyaret ederek sohbet etti.
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