Moderatör Hakkında

Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...

devamı Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...

-Valinin açıklamaları( VAN ) VAN- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, '5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü' dolayısıyla gönüllü gençlerle bir araya geldi. Van Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından '5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü' çerçevesinde ‘120 gönüllü genç ile hasbihal’ isimli bir program düzenlendi.Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de katıldı.İskele Öğretmenevinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen program, gönüllü gençlerin çalışmalarının yer aldığı slayt gösterisi ile başladı.Slayt sonrası konuşan Vali Bilmez, gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. Gençlere hayat tecrübelerini anlatarak, tavsiyelerde bulunan Vali Bilmez, “Dinimiz diyor ki; insanları iyiliğe teşvik eden ve kötülükten de alıkoyan bir grup olsun. Eğer bir toplum böyle bir gruptan yoksunsa, o toplumun felaketlere açık hale geleceğini, afetlere doğru sürüklenebileceğini bize işaret ediyor. Bu nedenle her toplumda insanları iyiliğe doğru teşvik eden, kötü yola gidilmesinden de alıkoyan bir kesimin olması gerekiyor. Vakıflar ve gönüllülük esası bizim geçmişten gelen kültürümüzün bir parçasıdır. Her şeyin ücretle yapılması geleneği batıdan bize geldi ve maalesef bizi rehin aldı. Batı bunu yıkmak için birçok kişiyi işe alırken, üniversiteye alırken bir sosyal sorumluluk projesinde çalışıp, çalışmadığını mutlaka soruyor, bunu istiyor. Yani bir sosyal sorumluluk yaparken hem iyilik yapıyorsun, hem de kendimizi sosyal yönden geliştirmiş, yetiştirmiş oluyoruz. Buna ihtiyacımız var. Biz bu evrende evreni değil, kendi evrenimizi değiştirmekle geliştirmekle sorumluyuz” ifadelerini kullandı. Her bireyin kendisinden sorumlu olduğunu ve ancak kendisini yeterince geliştirdikten sonra topluma da faydalı olabileceğini anlatan Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz ne anlatırsak anlatalım, en büyük anlatımı kendi yaşantımızla yaparız. Onun için her biriniz sizden sonraki gençler için birer rol modelisiniz. Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan, bizim gibi yaşamayan insanlara da saygı duyacağız. Kendi yaşantımızı da en doğru yaşantı olarak onlara örnek olarak sunacağız. Sizden beklentimiz çok fazla. Bir araya geldiğimizde biz değil, siz konuşun. Rabbim bütün hayallerinizi yaşama fırsatı sizlere versin. Yolunuz da bahtınız da geleceğiniz de açık olsun.'' Daha sonra gençlere söz veren ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Vali Bilmez, gençlere ortaya koydukları başarılı çalışmalardan ötürü birer teşekkür belgesi verdi. Program müzik dinletisiyle sona erdi.