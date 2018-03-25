Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
'Vale'lere iletişim eğitimi - İSTANBUL

'Vale'lere iletişim eğitimi - İSTANBUL

"Vale"lere iletişim eğitimi - İSTANBUL - Eğitim programından detaylar - TOVDER Başkanı Mustafa Nohut'un konuşması - Serap Okur ile röportaj - Niyazi Okur ile röportaj İstanbul 'daki "vale"lere iletişim eğitimi - İstanbul 'da oto park hizmetinde çalışan 700 valeye, stres yönetimi ve etkili iletişim teknikleri konusunda eğitim verildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da oto park hizmetinde çalışan 700 valeye, stres yönetimi ve etkili iletişim teknikleri konusunda eğitim verildi.
Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği (TOVDER) ve Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından düzenlenen eğitim programı, Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde düzenlendi.
Programın açılışında konuşan TOVDER Başkanı Mustafa Nohut, kamuoyunda 'değnekçilik' olarak adlandırılan 'vale' hizmetlerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından profesyonel bir iş kolu olarak tanımlandığını belirtti.
Valeliğin bakanlık tarafından meslek olarak tanımlanmasıyla herkesin vale olamayacağını vurgulayan TOVDER Başkanı Nohut, "Valelere sertifika zorunluluğunun getirilmesi bu sorumluluklardan biridir. Sertifika alan vale, mesleği yapmaya devam edecektir." dedi.
Valelik mesleğine yönelik toplum nezdinde olumsuz bir algı olduğuna dikkati çeken Başkan Nohut, "Sektördeki denetimsizlik ve boşluktan faydalanarak işletmelerde herhangi bir sorumluluk altına girmeden valelik yaptığını düşünen değnekçilerle, yasal şartları oluşturarak, sözleşmesiyle, devletin kendisine yüklediği sosyal güvenliği, vergisi, eğitim ve bilişim yatırımıyla vale hizmeti veren TOVDER çatısı altında bir araya gelen firmaların verdiği hizmet bir ve denk değildir. Çünkü kurumsal çalışan firmalar, kendisine emanet edilen araçlardan ve personellerinden sorumludur." diye konuştu.
İstanbul 'un çeşitli noktalarında oto park hizmetinde çalışan 700 vale, öfke kontrolü, stres yönetimi ve etkili iletişim teknikleri konusunda uzmanlardan eğitim aldı.Programa katılan özel bir hastenede vale hizmetinde çalışan Serap Okur, eğitim ve valelik hizmetinde yaşadığı sorunlar hakkındaki görüşlerini AA muhabirine anlattı.Okur, şunları söyledi:"Özel bir hastanenin acil servisinin vale bölümünde çalışıyorum. Müşterileri karşılıyor, araçlarının anahtarlarını teslim alıyorum. İlk karşılayan ve son karşılayan benim. Hastanedeki ilk ve son streslerini gören biz oluyoruz. Acil hastalarla karşılaştığımız için biraz sakin, onları anlayabilecek şekilde, gülmeden ve çok fazla yüz düşürmeden karşılamaya çalışıyorum. 'Aracımı bırakmayacağım, otopark ücretini ödemeyeceğim, acile geldim sizinle mi uğraşacağım' tazında sorunlu müşterilerle uğraşıyorum."Okur, bu nedenle eğitim programında verilen öfke kontrolü derslerinin, meslekleri için önemli olduğunu söyledi.

Aynı kurumda vale olarak çalışan Niyazi Okur ise vatandaşların kendilerine hala olumsuz gözle baktığını belirterek, "Valeliğin ne demek olduğunu çoğu kişi bilmiyor. İnsanlar size değnekçi, kaldırımcı, otoparkçı gibi bakıyor. Kurumsal bir şirkette çalışıyor gibi bakmıyor. Bu durum da ister istemez bizim çalışma motivasyonumuzu düşürüyor. Eğitimli vale olmak, sertifikalı vale olmak, artı bir önde olmaktır." dedi.
Etkinliğin sonunda katılımcılar Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Acil Servis Öfke Kontrolü Park Ücreti Kan Bağışı Otopark Ücreti 

İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı