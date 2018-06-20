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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vaktinin çoğunu sadık dostları sokak köpeklerine adadı

Vaktinin çoğunu sadık dostları sokak köpeklerine adadı

Barınaktan görüntüler

Sokak Köpeği Hayvan Severler Sokak Köpekleri Hayvan Barınağı Sokak Hayvanları 

-İsmail Bolat'ın açıklamaları
-Detay

( YOZGAT -ÖZEL-HD) YOZGAT

- Yozgat'ta yaşayan İsmail Bolat, Sorgun ilçesinde bir arazide kendi imkanlarıyla yaptığı barınakta hayvanseverlerin de bağışlarıyla 150 köpeğin bakımını üstleniyor. Yozgat'ta daha önce sokakta, köpeklerin bakımını üstelenen İsmail Bolat, 4 yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu hayvan barınağında şimdi 150'ye yakın sokak köpeğine bakıyor. Kepçe operatörü olarak görev yapan Bolat, mesai saatlerinin dışında kalan vaktinin çoğunu ailesi yerine sokak hayvanlarının bakımını üstelenerek geçiriyor. Kendi imkanlarıyla yaptığı barınakta hayvanseverlerin de imkanları ile köpeklerin yiyecek ihtiyacını karşılayan Bolat, ayrıca yaralı ve hasta köpeklerin tedavisini de üstleniyor. Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'ni kurarak arkadaşlarıyla birlikte Sorgun'a İç Anadolu'nun en büyük hayvan barınaklarından birini kurduklarını anlatan Bolat, "Daha önce 2-3 yıl çöplüklerde sokak köpeklerine baktım. Binlerce hayvana elimizden geldiği kadar çare olmaya çalıştık. Hayvanları yaşatmaya gıda ihtiyaçlarını gideremeye çalıştık. Hasta olanlarını şehir dışında en güzel kliniklere götürdük. Bu barınakta bulunan hayvanların hepsi dışarılarda mağdur bir şekilde bulunmuş hayvanlar. Kimi hasta kimi sakattı. Hepsini de buraya topladık. Zaman zaman tedavi ettik iyileştirdik. Burada bana ait bölmede 150 tane köpek var, aşağı bölmede ise 250 tane köpek var. Bu barınağa Yozgat'ın en büyük hayvan barınağı diyebiliriz. Ama maalesef bu süreç içerisinde hayvan severler hariç hiç kimseden destek alamadık. Devlet kuruluşlarından hiçbir yardım göremiyoruz, destek alamıyoruz. Bu işlerin tamamını gönüllü olarak yapıyoruz. Hiçbir maaşımız gelirimiz yok. Sadece hayvansever arkadaşlar destek oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar bu hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzdan çok bu hayvanlarla uğraşıyoruz. Çocuklarımın da çok hakkına giriyorum ama bu hayvanların da bize ihtiyacı var" dedi.

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